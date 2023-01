Epifania a Brugherio, trenino e spettacolo in piazza

La Befana in piazza e il trenino. A Brugherio l'Epifania chiude il villaggio di Natale con le ultime tra le iniziative delle festività. "Oggi e domenica sono in programma gli ultimi eventi del Villaggio di Natale" ha annunciato il sindaco Marco Troiano.

"Da lunedì la pista di pattinaggio e le casette, che ci hanno fatto tanta compagnia dai primi giorni di dicembre, saranno smontate, così come le luminarie che hanno illuminato e colorato la nostra città. Ma, prima di salutarci, abbiamo in programma ancora qualche evento, sia per oggi che per domenica".

"Oggi ritroverete in piazza il trenino che attraversa le vie della città, e ci sarà (intorno alle 16.30) uno spettacolo di animazione con la Befana come ospite principale, mentre domenica (verso le 16) ci saluteremo con uno spettacolo sulla pista di pattinaggio".