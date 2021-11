Mercatini, pattinaggio e appuntamenti di Natale a Meda

Presepi, concerti, mercatini, mostre, presentazioni di libri, animazioni, tanti momenti per bambini e famiglie. Nella splendida cornice delle luminarie e degli alberi di Natale un cartellone con oltre 50 appuntamenti. Ci saranno anche una pista di pattinaggio e un Villaggio di Babbo Natale in piazza Cavour e due cassette postali per spedire le letterine.

Si parte giovedì 25 novembre con la presentazione alla Sala Civica del Macbeth di Verdi, che aprirà la stagione della Scala il giorno di Sant’Ambrogio, e si arriverà fino all’Epifania, giornata caratterizzata da una festa della Befana per bambini e famiglie e da un concerto di inizio anno. Lungo questi 43 giorni ben più di 50 eventi che vanno a comporre un cartellone che probabilmente proporrà ancora diverse sorprese a cui si sta lavorando. Verranno illuminate le vie del centro, verrà riproposto a grande richiesta un villaggio scenografico di babbo natale in piazza Cavour, il grande albero “Tannenbaum” sarà il cedro di via Pace ammirabile giorno e notte. Due alberi luminosi, alti 10 metri, saranno posizionati in piazza Cavour e nel Parco Beretta Molla.

Il programma proporrà musica con ben 11 appuntamenti ed anche il “granconcerto” (che grande successo aveva avuto nella sua prima edizione) con cori, bande, cantanti lirici, sdoppiato per rispettare le normative, teatrocon due rappresentazioni, libricon tre incontri con autori, presepi visitabili con 8 rappresentazioni in tutta la città (di cui una avrà come punto focale la condivisione ed il senso di comunità nella realizzazione e proposta), laboratori spettacoli e letture per bambini, con 10 incontri, giornate di aggregazione con mercatini, musica, mostre. Ed anche quest’anno non mancherà la cassetta per inviare le letterine di Natale. Anzi, quest’anno i bambini ne avranno a disposizione ben due che saranno collocate al parco Beretta Molla e in piazza Cavour, all’interno del Villaggio tutto dedicato a Babbo Natale con anche la pista di pattinaggio aperta dal 3 dicembre fino all’Epifania.