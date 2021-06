Concerti, gonfiabili per bimbi e specialità greche: il festival del Parco Superga

Nasce il festival Parco Superga, la proposta del comune di Muggiò, a pochi passi dal centro città, per un'Estate 2021 all'insegna di gusto e divertimento in sicurezza. Dal 17 Giugno all'11 Luglio: un mese intero con servizio bar e ristorazione all'aperto nel parco, tra Cucina Greca e Lounge Bar nel boschetto con Cocktail e Birre Artigianali. Parco Superga dispone di un’Area Ristorante con centinaia di posti a sedere o in alternativa del Servizio d’Asporto, mentre la Domenica a pranzo offre la possibilità di organizzare un Pic Nic in compagnia con le varie specialità greche. Ad arricchire il Festival è presente un’area bimbi con gonfiabili ed eventi per i più piccoli, oltre a spettacoli serali e concerti di musica dal vivo.

Di seguito la programmazione completa di concerti e spettacoli:

Giovedì 17 Giugno - h.21: Con Un Deca - Tributo agli 883

Venerdì 18 Giugno - h.21: Concerto Omaggio a Fabrizio De Andrè

Domenica 20 Giugno - h.16: Spettacolo di Magia con Mago Magone

Giovedì 24 Giugno - h.21: Tributo ai Queen

Venerdì 25 Giugno - h.21: Concerto Omaggio a Rino Gaetano

Sabato 26 Giugno - h.19: Selezione Musicale Indie w/ DJ Anto

Domenica 27 Giugno - h.19: Le Musiche di Walt Disney - Live Jazz Quartet

Giovedì 1 Luglio - h.21: Tributo ai Pearl Jam - On Two Legs

Venerdì 2 Luglio - h.21: Concerto Omaggio a Lucio Battisti

Sabato 3 Luglio - h.19: Selezione Musicale 80s w/ DJ Anto

Domenica 4 Luglio - h.20: Parrucconi Party Band 70-80-90

Giovedì 8 Luglio - h.21: Vasco Revolution - Tributo a Vasco Rossi

Venerdì 9 Luglio - h.21: Concerto Omaggio a Lucio Dalla

Sabato 10 Luglio - h.19: Selezione Musicale 2000s w/ DJ Anto

Parco Superga è aperto il Giovedì, il Venerdì e il Sabato dalle 18.30, mentre la Domenica dalle 11.30 con orario continuato fino a sera. La prenotazione non è obbligatoria, l’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Un evento promosso dal Comune di Muggiò nell'ambito di Muggiò Bella Storia e organizzato da Via Audio e Italia on The Road - Cibo da Strada.