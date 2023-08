Luna park, sabbia bianca e schiuma party: Ferragosto ad Acquaworld

Sabbia bianca, ombrelloni caraibici, scivoli, divertimento e schiuma party. Per Ferragosto Acquaworld, l’unico Parco acquatico al coperto e all’aperto d’Italia, per chi resta in città ha in programma una giornata all’insegna del divertimento per grandi e piccini.

Al Parco arriva il Luna Park con tantissime attrazioni, come il Beer Pong, un gioco di abilità in cui si lancia una pallina da ping pong in un bicchiere pieno di birra, il Tiro al Barattolo, una sfida in cui è necessario colpire tutti i bersagli per vincere premi incredibili, o il Toro Meccanico, un vero e proprio spettacolo di rodeo nel quale il pubblico potrà sfidarsi in una emozionante gara per rimanere in sella il più possibile. E per mettere alla prova la propria mira c’è il Dunk Tank, tra i giochi d’acqua più diffusi e divertenti della tradizione americana: consiste nel tirare una palla e cercare di colpire il bersaglio che innescherà la caduta della malcapitata vittima ... il clown!

E poi ancora scatenati balli di gruppo e, per concludere in bellezza, dalle ore 21.00 l’unico e imperdibile Schiuma Party con DJ set.