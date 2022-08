Ferragosto in Autodromo a Monza

Camminare a due passi dalla pista e sentire un po' dell'adrenalina della gara, vedere da vicino i luoghi che hanno fatto la storia dell'automobilismo e dei grandi campioni e scoprirne i segreti. L'autodromo di Monza non va in ferie. Il Tempio della Velocità che quest'anno si appresta a celebrare il suo primo centenario ha annunciato l'apertura nelle giornate di lunedì 15 e martedì 16 agosto.

"L'autodromo di Monza sarà aperto nelle giornate di lunedì 15 e martedì 16 agosto e pronto ad accogliere i visitatori" spigano dal circuito. Ecco di seguito le proposte di tour organizzati.

Il tour Experience

Un viaggio nel cuore dell’Autodromo Nazionale Monza in cui vengono raccontati i luoghi e i momenti più iconici del circuito. Si inizia con un percorso fotografico costituito da alcune immagini che ripercorrono una storia iniziata cent’anni fa, quella del Tempio della Velocità. Si arriva poi nel luogo frequentato da giornalisti e fotografi: la sala stampa. Tappe fondamentali sono anche la sala briefing e il podio, per respirare l’atmosfera pre e post gara. Il tour si conclude con uno sguardo alla direzione gara per scoprire tutti i dietro le quinte della gestione della pista.

Tour Pista

Tour della pista, a bordo di un minivan o di un bus turistico, per vivere l’emozione di uno dei tracciati più antichi del mondo. Dalla griglia di partenza alla Curva Parabolica Alboreto, variante dopo variante e curva dopo curva si vivrà un viaggio in quello che è conosciuto come il Tempio della Velocità. Durante il percorso, sarà facile immaginarsi il rombo dei motori, le tribune piene di tifosi e la bandiera a scacchi sventolare sulla linea del traguardo.

Tour Race

Con il tour race si ha la possibilità di scoprire i dietro le quinte delle strutture del Circuito durante i weekend più emozionanti dell’anno, quelli in cui i piloti si contendono la vittoria in pista nel Tempio della Velocità. Partendo da un percorso fotografico, arriverai in una delle sale del building hospitality in cui un personaggio dell’universo motorsport ti racconterà aneddoti e segreti del celebre tracciato brianzolo.

Per accedere al tour, è necessario acquistare precedentemente il titolo d'accesso per la gara, se a pagamento.