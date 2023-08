Ferragosto alle terme vicino a Monza

Prezzo non disponibile

Monticello Brianza, agosto 2023 - Per chi resta in città ma a Ferragosto vuole concedersi un po’ di relax e trascorrere una giornata di benessere il centro Monticello Spa&fit apre le sue porte.

Martedì 15 agosto è la volta di "Ferragosto di benessere", una giornata speciale di coccole per gli ospiti con distribuzione di frutta fresca, creme solari e Crygel rinfrescante, musica lounge per tutto il pomeriggio, Deejay Set al calar del sole e intrattenimento con giochi, quiz e tanti premi firmati Monticello SPA&FIT. Le emozioni continuano la sera con Show di Fuoco e accensione braciere.

Per ulteriori informazioni consultare l’area eventi sul sito di Monticello SPA&FIT.