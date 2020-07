A Ferragosto grigliata all'aperto a Villa Bagatti

Per Ferragosto appuntamento con la tradizione, in totale sicurezza. A Varedo, in Villa Bagatti Valsecchi, il 15 e il 16 agosto grigliata all'aperto, in concomitanza della Festa dei Microbirrifici 2020, con appuntamento sia a pranzo sia a cena.



Se state già pensando a che cosa fare a Ferragosto in questo particolare anno, ecco una proposta. Per chi resterà a casa l'invito è quello di partecipare alla grigliata.



Un Ferragosto di buona tavola in compagnia, con un menù anche per chi non ama la carne, e anche per chi è vegetariano. Ecco le tre proposte: la grigliata classica a 20 euro (con una coscia di pollo, una salsiccia, una pancetta, tre arrosticini e una costina di suino); la grigliata a base di pesce a 23 euro (3 gamberoni, fritto misto con una triglia, quattro alici, ciuffi di calamaro, anello di totano, code di mazzancolla) e infine la grigliata versione vegetariana a 15 euro (con melanzane, peperoni, broccoletti, zucchine, una panzella e un carciofo di Giuda). Tutte le grigliate saranno accompagnate anche da pane e contorno.



Meglio organizzarsi in anticipo, prenotando il proprio tavolo inviando un messaggio WhatsApp al numero 329.4083633.