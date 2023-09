Macchinine per bambini, bancarelle e animali: festa ad Arcore

Ad Arcore è tempo di festa. Nel weekend da giovedì 14 a lunedì 18 settembre torna la fiera di Sant'Eustorgio. Un fine settimana lungo di iniziative, divertimento, musica e cultura.

Tra gli appuntamenti in programma il palo della cuccagna, il laboratorio di pigiatura dell'uva per i bambini, il circuito di kid's racing (nel parcheggio di via San Martino), gonfiabili, musica e bancarelle (in via Umberto I)

In Villa Borromeo lunedì sarà la giornata dedicata alla fiera degli animali da cortile e da allevamento con la sfilata dei trattori e giti in calesse con i pony. Nel pomeriggio bolle di sapone giganti e giochi per bambini. Il gran finale alle 21.30 con lo spettacolo di luci e suoni con le fontane danzanti all'ingresso di villa Borromeo. Qui il programma completo con tutte le iniziative previste.