Festa degli arrosticini in piazza

Venerdì dalle h.18.00, Sabato e Domenica dalle h.11.00 (orario continuato per pranzo, aperitivo e cena).

Arrosticini e Beer Festival a Vedano al Lambro. Tutto in un weekend per festeggiare la fine dell'estate. Appuntamento nel fine settimana da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre in Largo Repubblica, 3. La manifestazione, a ingresso libero, vuole essere una rassegna enogastronomica dedicata a cibo tradizionale, birra fresca e buona musica.

Musica dal vivo, stand gastronomici, area relax con tavoli. Orari: Venerdì dalle h.18.00, Sabato e Domenica dalle h.11.00 (orario continuato per pranzo, aperitivo e cena).