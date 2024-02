Trenino, gonfiabili, bancarelle e pizzoccheri: festa a Brugherio

Tempo di divertimento a Brugherio. Domenica 17 marzo, dalle ore 8 alle 19, torna “Baraggia in Festa”: l’iniziativa organizzata dalla Città di Brugherio, Assessorato al Commercio.

Baraggia in Festa sarà l’occasione per salutare, con qualche giorno di anticipo, l’arrivo della primavera e, nel corso della giornata, il programma prevede la presenza dei mercatini di hobbistica, gli spettacoli di animazione con artisti di strada, i gonfiabili per il divertimento dei più piccoli e il trenino itinerante che accompagnerà i partecipanti in un viaggio attraverso le vie cittadine. Durante l’ora di pranzo, con la Pro Loco cittadina sarà possibile degustare un buon piatto di pizzoccheri.