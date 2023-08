Musica, fontane danzanti e bancarelle: festa a Caponago

A Caponago è tempo di festa del paese. Nel weekend da venerdì 1 settembre a domenica 3 è in programma la sagra cittadina con lo spettacolo di fontane danzanti in piazza, musica, negozi aperti e bancarelle. Nel dettaglio il programma con gli appuntamenti.

Il programma della festa

Venerdì 1 settembre

ore 21.00: Balera sotto casa presso Piazza della Pace

Sabato 2 settembre

ore 21.00: Spettacolo Fontane Danzanti

Domenica 3 settembre

ore 9.30: Commemorazione 41° anniversario della morte del Gen. C.A. Dalla Chiesa presso il cippo di via C.A. Dalla Chiesa

ore 10.30: Inaugurazione via Margherita Hack (viale Monza/via Galileo Galilei)

ore 16.30: Inaugurazione pensiline autobus con partenza da Piazza della Pace

dalle 10.00 alle 18.00 presso Laboratorio Creativo Natura presso Piazza della Pace

e per tutta la giornata tra Piazza della Pace, via De Gasperi, via Santa Giuliana, viale Casati, via Roma, via Vittorio Emanuele

Stand Associazioni, Enti e Aziende invitati dall'Amministrazione, stand della Biblioteca Civica, esposizioni, attività ricreative e vendita di prodotti tipici.

In occasione della giornata i negozi rimarranno aperti.