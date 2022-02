Festa di Carnevale al Frutteto del Parco

Giry in pony, il trenino a spasso per il frutteto, gonfiabili e merenda. Festa di Carnevale sabato 26 febbraio al Frutteto del Parco. Appuntamento a partire dalle 15 con le iniziative organizzate presso il Frutteto del Parco in via Laghetto 56. Presenti anche giochi gonfiabili per i più piccoli e i cavallini.