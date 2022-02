Pony e giochi, Carnival Party per bambini

Prezzo non disponibile

Festa di Carnevale tra maschere e pony. Carnival Party al Turchese Pony di Cornate d'Adda. "La festa in maschera più colorata dell'anno dove i bambini potranno festeggiare il Carnevale in una serata dedicata completamente a loro e ai loro costumi. PonyGames con attrezzi di giocoleria insieme alle nostre pony" annunciano gli organizzatori.

"Pizza, bibita, musica e disco per scatenarsi con giochi di animazione adatti a bambini tutte le età, come staffette, quiz, giochi a squadre". L'appuntamento è in programma dalle 18 alle 22.30 ed è dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni. Il costo della serata è di 25 euro.