Festa del cioccolato a Monza

Un weekend dolcissimo è in arrivo a Monza. Da venerdì 6 a domenica 8 ottobre a Monza arriva la festa del Cioccolato. Un evento targato Chocomoments che addolcirà il centro della città con stand, degustazioni e laboratori in programma in piazza Centemero e Paleari.

Cooking-show, degustazioni, lezioni di cioccolato per adulti e laboratori per bambini e percorsi di conoscenza del cioccolato, dalla fava di cacao al cioccolatino finito. Una "fabbrica del cioccolato" nel cuore di Monza. Gli stand saranno aperti dalle 15.30 di venerdì 6 ottobre alle 20 e dalle 10 alle 20 nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 ottobre.