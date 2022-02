A Lissone arriva la festa del cioccolato. La manifestazione "Dolcezze e Cioccolato sotto le stelle", patrocinata dall'amministrazione comunale è in programma sabato 5 e domenica 6 marzo in via Garibaldi. Un fine settimana davvero speciale, con moltissime dolci sorprese e con l'arte dei maestri cioccolatieri e la cultura del cioccolato artigianale che sarà l’indiscussa protagonista dell’iniziativa.

Gli altri eventi per carnevale a Lissone

Animazioni in centro storico, dolcissime sfiziosità ispirate al filo conduttore del cioccolato e uno spettacolo preserale a suon di acqua, fuoco, musica e colori. L’Amministrazione Comunale di Lissone riparte con l’organizzazione di eventi all’aperto e, in concomitanza del weekend del Carnevale (sabato 5 e domenica 6 marzo), promuove una “due giorni” all’insegna dello spettacolo, del divertimento e della dolcezza del cioccolato.

Nell’evidente impossibilità di promuovere la tradizionale sfilata di Carnevale, l’Amministrazione Comunale ha comunque pensato per la giornata di sabato 5 marzo di accogliere bambine e bambini con animazioni ispirate alle più celebri “mascherine” italiane che creeranno un’atmosfera di festa e di divertimento nel Centro storico. Dove, naturalmente, non mancheranno altre sorprese. Dalle ore 16 di sabato 5 marzo Piazza IV Novembre (di fronte alla Biblioteca Civica) si trasformerà in un suggestivo palco dove tornerà l’elezione del “re” e della “regina” del Carnevale: musica e atmosfera di festa accoglieranno bambine e bambini in maschera per un momento speciale che culminerà nell’incoronazione dei vincitori e in simbolici premi per tutti i piccoli partecipanti. Il momento più atteso del Carnevale 2022 è previsto per sabato 5 marzo alle ore 18.30: la cornice di Piazza IV Novembre ospiterà le Fontane danzanti, uno straordinario spettacolo a suon di musica con incredibili giochi d’acqua uniti a cerchi di fuoco, resi unici da un laser show che trasformerà uno spazio aperto in un incredibile palcoscenico naturale.