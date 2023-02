Festa dei Balocchi per carnevale a Monza

Bancarelle, favole e festa dei Balocchi. A Monza i festeggiamenti di Carnevale dureranno due weeekend, da sabato 18 a domenica 26 febbraio.

Da venerdì 24 a domenica 26 in piazza Trento sarà la volta della Festa dei Balocchi, una mostra-mercato di prodotti di enogastronomia e artigianato con attività per bambini e famiglie. PEr l'intrattenimento dei più piccoli in piazza approderà Discovery, il planetario scientifico mobile più grande d’Italia che offre ai più piccoli un’esperienza unica e immersiva nello spazio.

Domenica 26 dalle 14 alle 19 sarà la volta delle “Favole di sabbia”: un’occasione per entrare nella Casa delle favole e ritrovare i racconti più amati attraverso l’arte della sabbia.