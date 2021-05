Festa del Libro a Vimercate

Si alza il sipario sulla dodicesima edizione della "Festa del Libro e degli Autori" organizzata dalla libreria "Il Gabbiano di Vimercate".

La kermesse, che rientra nelle iniziative legate alla quinta stagione del "Vimercate Festival", inizierà venerdì 28 maggio per concludersi domenica 18 luglio.

45 eventi dal mercoledì alla domenica e nei fine settimana appuntamento doppio.

Diverse le novità editoriali che saranno presentate, tutte in presenza, sulla terrazza di piazza Giovanni Paolo II, nel rispetto delle disposizioni dei protocolli anti-Covid19. Ecco il programma.

MAGGIO

- Venerdì 28 (ore 21.00) Fabrizio Gatti - L'infinito errore - Edizioni La Nave di Teseo

- Sabato 29 (ore 21.00) Cinzia Chiesa - A noi chi pensa? Bambini adolescenti e pandemia - San Paolo

- Sabato 29 (ore 21.00) Massimo Spinolo - Lei non vede - Ledizioni

- Domenica 30 (ore 18.00) - Alessandro Robecchi - Flora - Sellerio Editore

- Domenica 30 (ore 21.00) - Roberto Mezzalama - Il clima che cambia l'Italia - Einaudi

GIUGNO

- Mercoledì 2 (ore 18.00) - Christian Poggioni - Piero Calamandrei: in difesa di Danilo Dolkci e della Costituzione

- Giovedì 3 (ore 21.00) - Associazione Claudio Colombo Onlus - Contagiamo!

- Venerdì 4 (ore 21.00) - Luca Perri - La scienza di Guerre Stellari - Rizzoli

- Sabato 5 (ore 18.00) - Andrea Vitali - Un bello scherzo - Garzanti Editore

- Sabato 5 (ore 21.00) - Christian Poggioni - Inferno di Dante Alighieri (Ingresso 10 euro)

- Domenica 6 (ore 18.00 e ore 21.00) Francesco Garolfi - Wild (viaggio nel selvaggio incontaminato tra musica e immagini (ingresso 10 euro)

- Giovedì 10 (ore 21.00)

Riccardo Prati - Una vita in viaggio - Alpine editore

Paola Scaccabarozzi - Ragazzi la mamma parte (Giraldi Editore)

- Venerdì 11 (ore 21.00) - Nicola Gardini - Viva il greco - Garzanti Editore

- Sabato 12 (ore 18.00) - Massimo Carlotto - E verrà un altro inverno- Rizzoli

- Sabato 12 (ore 21.00) - Ezio Guaitamacchi - Amore morte e rock'n'roll - Hoepli (con Andrea Miro' e Brunella Boschetti)

- Domenica 13 (ore 18.00) - Alessandra Carati - E poi saremo salvi - Mondadori

- Domenica 13 (ore 21.00) - Franco Signoracci - Beatrice e le altre - San Paolo

- Giovedì 17 e Venerdì 18 (Ore 21.00) - Valentina Furlanetto - Noi schiavisti - Laterza

- Sabato 19 (ore 18.00) - Gaetano Savatteri - Quattro indagini a Makari - Sellerio

- Sabato 19 (ore 21.00) - Lorenzo Monguzzi - Zyngher (ingresso 10 euro)

- Domenica 20 (ore 17.00) - Flavio Villani - La banda degli uomini - Neri Pozza

- Domenica 20 (ore 18.30) - Mauro Varotto - Viaggio nell'Italia dell'Antropocene - Aboca

- Domenica 20 (ore 21.00) - Marco Belcastro - Le più belle canzoni d'amore d'autore (ingresso 10 euro)

- Giovedì 24 (ore 21.00) - Simona Baldelli - Alfonsina e la strada - Sellerio

- Venerdì 25 (ore 21.00) - Giulio Guidorizzi e Silvia Romani - Il mare degli dei - Raffaello Cortina

- Sabato 26 (ore 18.00) - Fausto Vitaliano - La sabbia brucia - Bompiani

- Sabato 26 (ore 18.00) - Fabio Deotto - L'altro mondo - Bompiani

- Domenica 27 (ore 18.00) - Andrea Molesini - Il rogo della Repubblica - Sellerio

- Domenica 27 (ore 21.00) - Norma Cerletti - Normal English - Mondadori

LUGLIO

- Giovedì 1 (ore 21.00) - Franco Faggiani - Gente di montagna - Mulatero

- Venerdì 2 (ore 21.00) - Duccio Demetrio - All'antica - Raffaello Cortina

- Sabato 3 (ore 18.00) - Angela Villani - Roseparole - Schena Editore

- Sabato 3 (ore 21.00) - Michele Cecchini - E questo è niente - Bollati

- Domenica 4 (ore 18.00) - Enrico Deaglio - Ho visto cose che voi umani - Marsilio

- Domenica 4 (ore 21.00) - Gianni Bugno - Per non cadere - Baldini e Castoldi

- Giovedì 8 (ore 21.00) - Giulio Sapelli - Nella storia mondiale (stati, mercati, guerre) - Guerini e Associati

- Venerdì 9 (ore 21.00) - Valeria Palumbo - Non per me sola - Laterza

- Sabato 10 (ore 18.00) - Marco Balzano - Quando tornerò - Einaudi

- Sabato 10 (ore 21.00) - La band dell'alligatore in concerto - con Francesco Garolfi e Maurizio Camardi (ingresso 10 euro)

- Domenica 11 (ore 18.00) - Alice Basso - Il grido della rosa - Garzanti Editore

- Domenica 11 (ore 21.00) - Raffaele Mantegazza - Imparare a resistere - Mimesis

- Giovedì 15 (ore 21.00) - Dolomiti cuore d'Europa - con Giovanni Cenacchi - Hoepli

- Venerdì 16 (ore 21.00) - Edo Ronchi - Le sfide della transizione ecologica - Piemme

- Sabato 17 (ore 21.00) - Francesco Recami - L'educazione sentimentale di Eugenio Licitra - Sellerio

- Sabato 17 (ore 21.00) - Christian Poggioni - Il Simposio di Platone (ingresso 10 euro)

- Domenica 18 (ore 18.00) - Raul Montanari - Il vizio della solitudine - Baldini e Castoldi

- Domenica 18 (ore 21.00) - Marco Belcastro - Le più belle canzoni di Enzo Jannacci (ingresso 10 euro)