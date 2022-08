Festa della Grecia a Cantù

Orario non disponibile

Feta, Pita Hallumi, Suvlaki, yogurt Greco, baklava, Kataifi, polpettine di ceci e salsa Tzatziki. Alle porte di Monza arriva un angolo di Grecia.

Dall'1 al 4 settembre a Cantù arriva l'appuntamento con il festival Grecia in Festa: quattro giornate di gusto e divertimento dedicate alla cucina del Peloponneso nella centrale piazza Garibaldi. Una kermesse imperdibile per tutti gli amanti della cucina mediterranea, dei sapori tutti da scoprire in un solo giorno tra le tante bancarelle presenti.