Bancarelle, mega torta paesana in piazza e trenino: festa a Desio

Visite guidate, musica e concerti, mostra fotografica, trenino itinerante, sport, Festa dei Nonni, laboratori per bambini, sorprese per grandi e piccoli, tutto in un turbinio di colori e sapori: Desio si appresta a onorare la sua Santa Patrona, la Madonna del Rosario, nei tre giorni a lei dedicati, dal 30 settembre all’8 ottobre, con un programma ricco di eventi.

“Auguro a tutti i desiani e non solo che questa festa possa essere vissuta da tutti con intensità, emozione e partecipazione – dichiara il Sindaco Simone Gargiulo – ma sempre con un occhio di riguardo e attenzione ai due anni di emergenza sanitaria che ci siamo lasciati alle spalle. Anche per questa edizione è doveroso ringraziare tutte le realtà associative del nostro territorio che hanno contribuito a realizzare il ricco e variegato programma, grazie per la fattiva collaborazione e per l’impegno con il quale ogni anno ci supportano nella buona riuscita delle diverse iniziative”.

LA TORTA DEL CUORE

Il centro storico e Villa Tittoni saranno di nuovo protagonisti con iniziative e intrattenimenti di vario genere, e, come da tradizione, distribuita la Torta del Cuore, un’iniziativa solidale che ogni anno accompagna le celebrazioni con un tocco di dolcezza. Per l’edizione 2022 il ricavato sarà devoluto alla Posteria Sociale. I punti di distribuzione saranno Corso Italia angolo via Fratelli Cervi, via Garibaldi angolo via Borghetto e piazza Santa Maria, mentre in piazza Conciliazione verrà allestito un punto informazioni e vendita biglietti. Il dolce potrà essere ritirato nelle giornate di sabato 1° ottobre dalle 15 alle 18.30, domenica 2 dalle 9.30 alle 18.30, lunedì 3, solo in piazza Conciliazione, 4 dalle 9 alle 12.

LA PATRONA DI DESIO

Cade la prima domenica del mese di ottobre e si festeggia il lunedì successivo. Quest'anno si festeggia lunedì 3 ottobre, giorno in cui anche gli uffici comunali rimarranno chiusi, compresa la Biblioteca Civica di via Cavalieri di Vittorio Veneto. Sarà aperto solo l'Ufficio di Stato Civile dalle 9 alle 10 per le sole denunce di morte. SABATO 1. Continuano (anche domenica) le tradizionali visite guidate in Villa Tittoni e nel suo parco, con prenotazione obbligatoria su www.villeaperte.info; alle 17,30 in piazza Conciliazione è in programma un intrattenimento musicale con il duo Melodies, mentre alle 21 in piazza Don Giussani si potrà assistere al ‘Lucio Battisti Tribute Show’, un concerto live con ingresso gratuito. In caso di maltempo i concerti dell’AREA LIVE si svolgeranno il 7 ottobre. DOMENICA 2. Dalle 9 alle 16,30 presso il centro sportivo comunale di via Agnesi si potrà sperimentare una gara di tiro carabine ad aria compressa a cura dell’Associazione Air Shooting, mentre dalle 14 alle 19 si potrà fare un giro sul trenino itinerante dell'Associazione Contrada San Pietro e Paolo. Nel pomeriggio, in piazza Conciliazione un pomeriggio dedicato ai piu’ piccoli con l’esposizione di messaggi ben auguranti degli alunni della scuola dell’infanzia comunale in occasione della Festa dei Nonni, alle 15.30 laboratori per bambini a cura della Cooperativa Sociale Stripes e alle 17 un vero Horror Show, uno spettacolo per ragazzi SerenoMonster Agenzia Spaventi.

BANCARELLE

Domenica 2, dalle 10 alle 19, la città sarà animata anche con esposizioni, mercatini con prodotti tipici, bancarelle alimentari e hobbisti, sempre sull’asse della cultura e del commercio in via Garibaldi e in Corso Italia. Lunedì 3 ottobre dalle 17 alle 23 al PalaFitLineDesio saranno presentate le squadre per la stagione sportiva 2022/2023 del Centro Sportivo Desiano.

LA MOSTRA FOTOGRAFICA

Dal 1° al 16 ottobre protagonista della scena, sempre nei medesimi spazi, sarà il Milano PhotoFestival - Reflection of the soul. The inner and outer through image, a cura dell’associazione Amici Museo Scalvini, con orari di apertura venerdì, sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18. La kermesse sarà inaugurata sabato 1 ottobre alle 17. Appuntamento con ingresso gratuito consultabile sul sito di Ville Aperte. SABATO 8. Alle 21 sul sagrato della Basilica, in piazza Conciliazione, si esibirà un concerto a cura della Parrocchia SS Siro e Materno in collaborazione con Coro Città di Desio, Coro LabGiovani CCdD, Coro Santuario del Crocifisso e Corpo Musicale Pio XI. In caso di maltempo l’iniziativa si terrà il giorno successivo 9 ottobre.

DUE GIORNI DI VIABILITA’ TEMPORANEA

In occasione della Festa Patronale, sabato 1 e domenica 2 ottobre si estende la Zona Traffico Limitato (ZTL) già vigente nel centro cittadino. I divieti di circolazione e di sosta 'con rimozione forzata' vengono ampliati a Corso Italia, nel tratto compreso tra via Conciliazione e via Fratelli Cervi, con fascia oraria dalle 8 alle 20 per entrambe le giornate. Nello stesso orario, in via Garibaldi e in Corso Italia, viene altresì disposto il divieto di sosta 'con rimozione forzata'.

VILLE APERTE E VISITE GUIDATE

Sull’eco del successo di Ville Aperte in Brianza continuano le visite guidate in Villa Tittoni, per info e prenotazioni https://www.villeaperte.info. In caso di maltempo il programma potra' subire variazioni. Tutti gli aggiornamenti sulla pagina facebook "Desio dal Vivo".