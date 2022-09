Bancarelle, giostre e fuochi: sagra a Giussano

Dieci giorni di eventi con giochi della tradizione popolare, spettacoli teatrali, cabaret dialettali, concerti musicali e show per bambini, fino al clou di domenica 2 e lunedì 3 ottobre quando la città si animerà con il tradizionale fierone e il parco divertimenti, per poi attendere con il naso all’insù il gran finale: lo spettacolo pirotecnico. Da sabato 24 settembre a lunedì 3 ottobre a Giussano è in programma la Festa della Madonna d’ottobre, promossa da Pro Loco Giussano col patrocinio del comune. Ricco il programma di appuntamenti, tutti (ad eccezione della official tribute band dei Pooh) ad ingresso libero, che si rivolgeranno a tutte le fasce d’età riportando al centro il valore dello stare insieme e del condividere momenti di socialità e relazione.

Si inizia sabato 24 settembre alle ore 21 in Piazza Roma con “Gli acrobati della cuccagna – Grande assalto al palo della Cuccagna!”, il gioco della tradizione popolare che vedrà i partecipanti (fra cui anche alcune squadre di giussanesi) sfidarsi nell’arrampicata al palo ricoperto di grasso che renderà complicata l’ascesa verso la posta in palio, situata proprio alla sommità del palo. A Giussano protagonista indiscussa sarà l'associazione "A.S.D. Gli acrobati della cuccagna", nata nel 1980 e attualmente Campione italiana in carica. Domenica 25, alle 15.30, sarà il Parco di Villa Sartirana a trasformarsi nella scenografia naturale dello spettacolo di magia e giocoleria per bambine e bambini a cura di Superzero. Tutto da gustare, e da ridere, lo spettacolo comico-musicale dialettale che mercoledì 28 settembre con inizio alle ore 21 andrà in scena nel Parco di Villa Sartirana: sul palco saliranno gli Amis de l’osteria che con il loro spettacolo descriveranno in chiave comica i paesi ed i cortili di una volta, narrando la vita di campagna di personaggi più o meno curiosi e raccontando le storie di mestieri ormai dimenticati come il Magnano, el Muleta, ul Spazzacamin e ul Cighezin.

La sera successiva, giovedì 29 settembre, sarà la volta del cabaret con il duo tosco-emiliano composto da Alessandro Ingrà e Massimo Morselli che nel Parco di Villa Sartirana (ore 21.30) si esibiranno in monologhi comici con barzellette e parodie musicali. Venerdì 30 settembre, nella Basilica dedicata ai Santi Filippo e Giacomo, il Corpo Musicale DAC Giussano Musica festeggerà il 150° di fondazione con un concerto che inizierà alle ore 21. Sabato 1 ottobre il concerto “Il colore dei pensieri” a cura della Pooh Official Tribute Band, in programma dalle ore 21 nel Parco di Villa Sartirana (ingresso a pagamento, biglietto unico 5 euro), darà il via ai festeggiamenti del weekend.

Domenica 2 e lunedì 3 ottobre, dalle 8 alle 20, spazio alla fiera merceologica per le vie del centro e al parco divertimenti in via Nenni e nel Piazzale del Mercato: bancarelle, sapori, suoni, giostre e colori sapranno come da tradizione essere il fulcro di una grande festa per tutta la città e per tutte le età. Il clou, come sempre attesissimo, è previsto per lunedì 3 ottobre: alle 21.30, al Parco Nicholas Green, andrà in scena lo spettacolo pirotecnico a cura della premiata ditta "Pirotecnica Verga": colori, suoni e bagliori renderanno magico il cielo di Giussano e concluderanno l’edizione 2022 della Festa Patronale, dando idealmente l’arrivederci all’anno prossimo.