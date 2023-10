Gonfiabili, truccabimbi, castagne e vin brulè: festa di Halloween

Truccabimbi, gonfiabili e giochi per bambini, castagne e vin brulè, street food e un raduno di Harley Davidson. Anche a Meda è in programma una "spaventosa" festa di Halloween.

L'appuntamento è per martedì 31 ottobre dalle 15 alle 22 in piazza dei Mercanti, nel quartiere Polo. Non mancheranno dolcie pop corn e intrattenimento.