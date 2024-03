Palo della cuccagna, risottata e bancarelle: festa della Madona de Marz

Il palo della cuccagna, le auto storiche, bancarelle di hobbisti e creazioni artigiane e la risottata. A Ceriano Laghetto e a Cogliate torna l'appuntamento con la Festa della Madona de Marz. Dal 25 marzo prendono il via le visite guidate al Santuario mentre il programma degli appuntamenti proseguirà fino al prossimo 9 aprile.

Di seguito il programma nel dettaglio.

Giovedì 4 aprile

ore 15.00: S. Rosario

ore 15.30: S. Messa. Al termine visite guidate presso il Santuario

ore 20.00: cena di apertura "Cena delle annate dei 4"

ore 21.00 Concerto corpo musicale G. Verdi di Cogliate

Venerdì 5 aprile

ore 15.00: S. Rosario

ore 15.30: Adorazione Eucaristica. Al termine visite guidate presso il Santuario

ore 20.00: cena in compagnia

ore 20.30 Cassainbilico, viaggio musicale nel rock degli anni 60, 70, 80 ed oltre

Sabato 6 aprile

Dalle 14.00 alle 23.00 in via Dante, mercatino hobbisti Ecolandia e stand associazioni

ore 14.00: torneo di scopa (iscrizioni presso il bar Pastuzza Cogliate)

ore 15.00: S. Rosario

ore 15.30: preghiera di affidamento dei bambini (in particolare quelli che hanno ricevuto il S. Battesimo nel 2023)

a seguire: lancio palloncini con Avis Cogliate- truccabimbi organizzati da Ecolandi Aps

ore 16.00: benedizione automezzi (ingresso da via Ariosto e senso unico verso via Petrarca- Cogliate)

ore 16.00: concerto alunni "Istituto Comprensivo C. Battisti" di Cogliate classi 4° e 5°

Sera

ore 17.30: benedizione dei gessetti per inizio dipinti Madonnari

ore 19.00 apertura ristorante

ore 20.30: baby dance per bambini

ore 21.00: palo della cuccagna

Domenica 7 aprile

Per tutto il giorno: mercatino hobbisti organizzato da Ecolandia e stand associazioni

Dipinti dei Madonnari con Stefania Frigo e Simone Zancarli

ore 9.00: Rundamiano 8° edizione- corsa podistica non competitiva

ore 10.00 veicoli storici, auto e moto in via Volta - Ceriano Laghetto- organizzato da "Ariel Motorclub Italia".

ore 10.30: S. Messa Solenne (sospesa quella delle ore 9.00)

ore 12.00 apertura ristorante

Dal pomeriggio

battesimo della sella con la collaborazione di Scuderia Groane presso il parco giochi di via ai Campi- Cogliate

truccabimbi, mostra di quadri

ore 15.00: S. Rosario e benedizione con la reliquia

a seguire: ore 15.30 spettacolo di majorette, asd Twirling Cesano Maderno, per le vie del borgo accompagnate dalla banda "G.Verdi" di Cogliate

ore 15.30: balli country con "Amici Astro Dance"

ore 18.00: risottata offerta dal Ristorante "La Madonnina" di Cogliate con saluto per i 30 anni di sacerdozio di Don Maurizio

ore 19.00: apertura ristorante

ore 20.30: processione con la statua della Beata Vergine presieduta da Don Maurizio (via Volta, piazza San Damiano, via Matteotti, via Giovanni Paolo II,

via Marconi, via Parini, via Foscolo, via ai Campi)

a seguire momento musicale e di karaoke con "I CantaDamiano" e il gruppo Doppia B

Lunedì 8 aprile

ore 10.00: Lodi presiedute

ore 10.30: S. Messa Solenne

ore 14.30: S. Rosario

Martedì 9 aprile

ore 14.30: S. Rosario

ore 15.00 e ore 21.00: S. Messa a ricordo di tutti i defunti e benefattori del Santuario

a seguire: estrazione sottoscrizione a premi