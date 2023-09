Festa della Madonna di ottobre

Dieci giorni di eventi con spettacoli teatrali, canzone d’autore milanese, esibizioni del Corpo bandistico, show per bambini e cover musicali, fino al clou di domenica 1 e lunedì 2 ottobre quando la città si animerà con il tradizionale fierone e il parco divertimenti, per poi attendere trepidante il gran finale: lo spettacolo laser, la grande novità di questo 2023. Torna a Giussano l’edizione 2023 della Festa della Madonna d’ottobre, promossa da Pro Loco Giussano. Ricco il programma di appuntamenti che prenderanno il via sabato 23 settembre per concludersi lunedì 2 ottobre, tutti (ad eccezione della cover band di sabato 30 settembre) ad ingresso libero.

Le bancarelle

Domenica 1 e lunedì 2 ottobre, dalle 8 alle 20, spazio alla fiera merceologica per le vie del centro: leccornie, prodotti tipici, accessori, abbigliamento, occasioni e idee regalo sapranno essere il fulcro di una grande festa per tutta la città e per tutte le età. La grande fiera merceologica interesserà le vie De Gasperi, Carroccio, San Luigi e Lega Lombarda. L'edizione 2023 vedrà, come sempre, la presenza nel contesto della fiera anche di alcune associazioni del territorio giussanese che presenteranno i loro servizi e raccoglieranno adesioni e iscrizioni. Il luna park In via Nenni e nel Piazzale del Mercato, tornerà il consueto appuntamento con il Parco divertimenti: bambini, ragazzi e adulti potranno vivere esperienze divertenti fra suoni, musica e colori. Le giostre, con numerose attrazioni che coinvolgeranno anche l'acqua e la tecnologia, saranno un richiamo per concedersi momenti di autentico svago e per lasciarsi affascinare da qualche immancabile sorpresa.

Lo show laser

Laser, colori, fuoco ed effetti pirotecnici. Forme 3D "disegnate" nel cielo per creare inediti effetti speciali e lasciare senza parole il pubblico presente. La novità 2023 della Festa della Madonna d’Ottobre è in programma per la serata di lunedì 2 ottobre al Parco Oriana Fallaci (via Cavour) a partire dalle 21.30 con un Laser Show dallo scenografico impatto visivo. Lo spettacolo laser, ad ingresso gratuito e curato dagli specialisti di "Spettacolo laser show", vivrà di forme tridimensionali, animazioni grafiche, giochi pirotecnici e di fuoco, effetti soffusi di colori: grazie all'ausilio di tecnologie di ultima generazione, potranno così prendere vita spettacolari coreografie nelle quali il pubblico si troverà avvolto, sentendosi totalmente immerso all'interno delle raffigurazioni proiettate.