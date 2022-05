Street food, trenino, pony e bancarelle

Bancarelle, street food, un trenino e giri a cavallo per i più piccoli. In occasione della Festa della Mamma, la Contrada Dugana organizza un programma di appuntamenti per tutta la famiglia. Appuntamento l'8 maggio, dalle ore 9.30 alle ore 19 in Piazza Cavoure, lungo Via Lampugnani e in Villa Tittoni.

In programma: