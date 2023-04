Festa medievale

In Brianza per un giorno si fa un salto indietro nei secoli e si torna al medioevo. Un’occasione per riscoprire usi e costumi dell’epoca, conoscere alcune delle attività che caratterizzavano arti e mestieri. A Giussano il Parco di Villa Sartirana si prepara ad accogliere “Brianza Medievale Fraternitas”, una speciale Giornata Medievale: domenica 16 aprile, il comune di Giussano supporterà con patrocinio e contributo l’iniziativa dell’associazione Storico-Culturale Brianza Medievale, già protagonista nelle scorse settimane di un’iniziativa all’interno degli spazi comunali di Villa Mazenta. Sarà allestito un accampamento medioevale e di un quartiere delle arti e mestieri che aprirà con ingresso gratuito dalle prime ore del mattino di domenica 16 aprile per concludersi nel tardo pomeriggio.

Adulti e bambini avranno così la possibilità di immergersi in uno straordinario scenario dove, tornando indietro nel tempo, si potrà vedere “dal vivo” come si svolgeva la vita nel Medioevo: cavalieri, arcieri ed armati racconteranno le loro gesta insieme ai cavalieri degli ordini monastici esistiti nell’epoca delle crociate. Artigiani e artisti riprodurranno i mestieri, con i materiali e le attrezzature utilizzate a quel tempo. Non mancheranno poi combattimenti, duelli cortesi, simulazioni di scontri fra milizie e sarà allestita un’area per il tiro con l’arco storico.