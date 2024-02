Bancarelle, artisti di strada e gonfiabili: festa di primavera a Concorezzo

Bancarelle, mercatini, sapori della tradizione e prodotti tipici. Ma anche creazioni dell'ingegno artigiano. Tempo di festa di primavera a Concorezzo.

La manifestazione è in programma sabato 16 marzo, in via De Capitani e via Libertà. Non mancherà l'intrattenimento con tricicl, gonfiabili per i più piccoli e artisti di strada.