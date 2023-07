Orecchiette e non solo, festa della Puglia in piazza

Orecchiette e non solo. A Giussano nel primo weekend di settembre è in programma la festa della Puglia con il 31° RRaduno Coast to Coast, il primo villaggio pugliese itinerante, che porterà i suoi ospiti a scoprire le bellezze e le bontà di una terra ricca di storia, tradizioni e cultura.

La''untamento è fissato per venerdì 1, sabato 2 e domnica 3 settembre in piazza Mercato che si troverà immersa in un’atmosfera magica e davvero suggestiva per viaggiare rimanendo a pochi passi da casa: le strutture a forma di trullo, gli immancabili ulivi e le iconiche luminarie pugliesi lasceranno tutti senza fiato.

Saranno presenti i migliori street chef con i loro gustosi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati.