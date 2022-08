Festa pugliese alle porte di Monza

Prezzo non disponibile

Specialità della puglia nel parco. A Mariano Comense, alle porte di Monza torna l'appuntamento organizzato da Cucina di Puglia e Tipico Eventi. Dal 4 al 7 agosto 2022 arriva il primo villaggio pugliese itinerante che porterà a scoprire le bellezze e le bontà di una terra ricca di storia, tradizioni e cultura.

Orecchiette alle cime di rape, specialità tipiche e dolci verranno serviti da strutture a forma di trullo, tra gli immancabili ulivi e le iconiche luminarie pugliesi per quattro giornate all’insegna del miglior cibo di strada, degli inimitabili prodotti pugliesi e di tanto divertimento.

La manifestazione è in programma nel Parco dei Vivai, in via Dei Vivai. L'area sarà aperta da giovedì 4 agosto e accessibile dalle 18 alla una.