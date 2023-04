Orario non disponibile

Quando Dal 22/04/2023 al 01/05/2023 Orario non disponibile

Torna a Casatenovo, al confine con la Brianza monzese, la festa del Salame. L'edizione numero 48 della manifestazione si apre nel weekend di sabato 22 e domenica 23 aprile e la festa proseguirà fino a martedì 25 aprile per riprendere poi con il fine settimana successivo il 29, 30 aprile e l'1 maggio.

La festa del salame come da tradizione si svolge nella frazione di Campofiorenzo, in via Dn Consonni 2.

Previsto il servizio di cucina, bar, intrattenimento musicale e gonfiabili per i bambini. Nel menu tra le altre proposte anche il panino con la salamella, polenta, casoncelli, brasato e cassoeula.