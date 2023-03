Bancarelle, street food, gonfiabili e pony: festa di San Giuseppe

Prezzo non disponibile

Bancarelle, specialità on the road e intrattenimento per i più piccoli. A Desio domenica 19 marzo arriva la sagra di San Giuseppe.

Appuntamento in via Resegone dalle 9 alle 19 con un mercatino con stand di hobbisti, un'esposizione di attrezzi agricoli, bancarelle dei sapori e street food e poi gonfibili, pony per il battesimo della sella e attrazioni.