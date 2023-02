Festa del cioccolato a Lissone

Prezzo non disponibile

Lissone si prepara ad ospitare la grande festa del cioccolato artigianale. Un appuntamento per i più golosi, in programma nel weekend da venerdì 24 a domenica 26 febbraio in piazza Libertà.

Gli stand saranno aperti venerdì dalle 15 alle 20 e sabato e domenica dalle 10 alle 19. Per i più piccini sono in programma laboratori per imparare a realizzare cioccolatini, ai quali si potrà partecipare tutti giorni dalle 15.30 alle 17.30 (durata del laboratorio 15/ 20 minuti - € 7.00 quota individuale).

Ad arricchire la manifestazone ci saranno anche i coccoking show, le creazioni live con i Maestri pasticceri.