Voli in mongolfiera, bancarelle e street food: festa a Brugherio

Voli vincolati in mongolfiera, per alzarsi da terra a bordo di un pallone aerostatico, street food, bancarelle e un incontro con l'astronauta Paolo Nespoli. A Brugherio torna la festa della mongolfiera. Un weekend per evocare il 240esimo anniversario del primo volo in mongolfiera italiano è in programma sabato 9 e domenica 10 marzo quando la città ricorderà il primo volo areostatico in Italia, avvenuto proprio a Brugherio.

240 anni fa, per la precisione il 13 marzo del 1784, Brugherio è balzata agli onori della cronaca per un evento davvero straordinario: la nascita del volo umano in Italia. Protagonista della storia è l’ormai leggendario conte Paolo Andreani che proprio quel giorno si alzò in volo dal parco della sua Villa di Moncucco a bordo della mongolfiera che aveva costruito aiutato dagli architetti Agostino e Carlo Gerli. Ma a fargli compagnia non c’erano gli architetti, bensì due giovani capolavoranti, i falegnami brugheresi Giuseppe Rossi e Gaetano Barzago, due paesani che “per stravaganti combinazioni” si trovarono a diventare loro malgrado pionieri del volo aerostatico in Italia. I tre volarono per 25 minuti, raggiungendo un’altezza di 3000 piedi, prima di atterrare nel Comune di Caponago, che dista da Brugherio circa 15 chilometri.

A tenere costantemente viva nella memoria dei brugheresi questa grande impresa, ci pensa la Associazione “Compagnia della Mongolfiera” che ogni anno organizza tante manifestazioni ed eventi per far nascere, nei bambini e negli adulti, la passione per il volo in mongolfiera. Proprio per questo, a ridosso dell’anniversario, la Compagnia, insieme alla Amministrazione comunale cittadina, torna così a promuovere un fine settimana ricco di eventi, quello di sabato 9 e domenica 10 marzo prossimi.

Il programma

Sabato 9 marzo: dalle ore 16:00 in Sala Consigliare, piazza Cesare Battisti 1, incontro con l’astronauta Paolo Nespoli. Dopo i Saluti dell'Amministrazione Comunale e della associazione Compagnia della Mongolfiera, verrà trasmessa una Video intervista in ricordo del comandante Piero Porati dal titolo “Dalla mongolfiera alle astronavi”. Piero Porati è stato fondatore della Compagnia della Mongolfiera e un pioniere e un veterano del volo areostatico nel nostro paese. Con il suo pallone, fin dal 1972, ha fatto più di 900 voli per più di tremilacinquecento ore di volo. Ospite d’onore dell’evento, Paolo Nespoli, astronauta e ingegnere e militare, dal 1991 all’ESA, l'Agenzia spaziale europea, nelle cui fila Nespoli ha partecipato a tre missioni, nel 2007, nel 2010-2011 e nel 2017 rimanendo nello spazio per 313 giorni, 2 ore e 36 minuti. Nespoli racconterà la sua lunga esperienza come astronauta e risponderà alle domande dei tanti che parteciperanno all’incontro. Per assistere all’evento è prevista la prenotazione sul portale: www.villeaperte.info

Domenica 10 marzo invece, il programma si sposta presso l’area luna park di via Turati dove, dalle 9 alle 19 sarà possibile visitare la “mongolfiera didattica” e assistere a dimostrazioni di operazioni di gonfiaggio della mongolfiera con la possibilità di entrare all’interno. Nel pomeriggio invece, due mongolfiere saranno a disposizione del pubblico per effettuare prove di volo vincolato, condizioni di volo permettendo. Durante tutta la giornata, sarà possibile visitare le bancarelle degli hobbisti, insieme agli stands dedicati ai sapori regionali e allo street food.