Festival degli arrosticini

A Paderno Dugnano nel weekend dell'8-9-10-11 giugno 2023 va in scena il 34° Arrosticini VS Bombette Festival, format enogastronomico dedicato a due grandi specialità del nostro paese, fra eccellenze del territorio ed abbinamenti inaspettati. L'appuntamento è in piazza Del Mercato.

L’evento inizierà tutti i giorni dalle 18.00 a mezzanotte circa (con orario continuato a pranzo, aperitivo e cena). L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione telefonica data l'elevata disponibilità di tavoli e coperti. E per i più piccoli sarà presente un mini luna park. Ogni sera dalle 21.00 grandi spettacoli d’intrattenimento: si inizia giovedì con la musica dei 88 Band - 883 Tribute Band, per poi continuare Venerdì con i ’39 Queen Tribute Band, Sabato con la Proiezione della Finale di Champions League e per concludere Domenica con i Red Hot Chili Peppers Tribute Band.