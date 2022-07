Arrosticini e bombette festival

Orario non disponibile

Quando Dal 21/07/2022 al 24/07/2022 Orario non disponibile

Continuano gli appuntamenti tra gusto e divertimento in Piazza Risorgimento a Seregno. Il weekend dal 21 al 24 luglio 2022 andrà in scena la 31° edizione di "Arrosticini VS Bombette Festival", il format enogastronomico dedicato a due grandi specialità del nostro paese.

L'area è ad accesso gratuito e ci sarà una zona street food con le specialità, un'area tavoli e relax. La manifestazione è accessibile giovedì, venerdì e sabato dalle 18 e domenica dalle 11 con orario continuato a pranzo e a cena.