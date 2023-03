Festival della carbonara e della cucina romana in Brianza

Festival della carbonara e della cucina romana ad Arcore. In Brianza Tipico Eventi ha organizzato un appuntamento che regalerà ai suoi ospiti un viaggio gastronomico, attraverso specialità e prodotti tipici romani di grande qualità. La manifestazione è in programma presso il parcheggio Largo Vela dal 31 marzo al 2 aprile. Saranno presenti i migliori street chef con i loro ottimi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati e un programma di intrattenimento con artisti di strada, baby dance e bolle di sapone giagnti. L'ingresso è gratuito.

Il festival sarà aperto venerdì 18.00-24.00, sabato 11.00-24.00 e domenica 11.00-22.30.