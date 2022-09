Festival della Carbonara a Monza

Indirizzo non disponibile

Festival della Carbonara Gp Edition. In occasione degli eventi organizzati in città in occasione dell'appuntamento con il Gran Premio ai Boschetti Reali, a ridosso del Parco di Monza, tornano gli appuntamenti dedicati al cibo. Tipico Eventi ha deciso di addobbare a festa i Boschetti Reali con il “Festival della Carbonara & Cucina Romana”, un evento che regalerà ai suoi ospiti un viaggio gastronomico, attraverso specialità e prodotti tipici romani di grande qualità.

Tre giornate all’insegna del divertimento e del buon cibo che vi trasporterà, grazie ai suoi sapori unici, nella buonissima cucina casereccia romana. Saranno presenti street chef con i loro ottimi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, una selezione delle più buone birre e ogni sera djset. L'area sarà accessibile a ingresso gratuito: venerdì dalle 18.00 alle 24.00, il sabato dalle 11.00 alle 24.00 e la domenica dalle 11.00 alle 22.30.