Il family forest festival arriva alle porte di Monza

Un weekend in famiglia tra avventura e fantasia. Sbarca alle porte di Monza, nella suggestiva cornice di Villa Castelbarco, il Just So Festival, un pluripremiato format internazionale nato nel Regno Unito nel 2009 e replicato anche in Brasile, Stati Uniti e Nuova Zelanda. Si tratta di un Family Forest Festival in cui cultura e arte si intrecciano con la natura rispecchiando i principi di Outdoor Education diffusi nel Nord Europa.

La manifestazione permette di vivere una giornata in famiglia tra avventure e fantasia, lontani dal caos cittadino e immersi in un contesto naturale d’eccezione: il bosco di duecentomila metri quadri della tenuta di Villa Castelbarco, a poca distanza da Monza, Milano e da Bergamo, lungo il naviglio della Martesana. Il programma, ricco e molto vario, è studiato per far vivere ai bambini (da 0 a 12 anni) e alle loro famiglie delle esperienze immersive, coinvolgenti e in totale libertà, recuperando un contatto genuino con la natura circostante. Le esperienze proposte (che si ripetono più volte al giorno) spaziano da spettacoli teatrali a letture animate, da giochi a squadre al family yoga, e dai laboratori sensoriali alla musica dal vivo. Le proposte sono strutturate per accogliere bambini di diverse fasce d’età, con attività dedicate sia ai piccolissimi (da 0 a 3 anni) che ai più grandi (dai 4 ai 12 anni) e in cui sono coinvolti anche i loro genitori, invitati a partecipare attivamente.

Completano l’offerta del festival un piccolo temporary market con espositori selezionati e un’area food con menù adatti ai diversi regimi alimentari, in coerenza con l’attenzione del festival ai temi etici, sociali e ambientali. Filo conduttore ed essenza del festival è il Carnevale degli Animali: la più antica e amata tradizione di Just So. Prima dell’evento ogni partecipante è invitato a scegliere una squadra di appartenenza tra le cinque proposte (rane, volpi, gufi, leoni e api) e a presentarsi con un travestimento in tema. Per aiutare le famiglie nella preparazione dei costumi e delle maschere saranno pubblicati spunti e tutorial sulle pagine social del festival; inoltre, nell’area Trucca bimbi sarà possibile aggiungere un tocco creativo in più al proprio travestimento o chiedere un trucco “last minute” per chi avesse deciso solo all’ultimo di partecipare.

Le famiglie potranno sfidarsi nel Torneo, per far guadagnare “pepite” alla propria squadra e portarla alla vittoria. Potranno farlo sia attraverso gare a squadre, come la corsa coi sacchi e il tiro alla fune, sia proponendo indovinelli e barzellette agli animatori e al personale del festival. Per l’intera giornata saranno inoltre disponibili giochi di società, anche in “formato gigante” come nel caso del Memory Oversize, per divertirsi tra uno spettacolo e l’altro o per una pausa al coperto. La peculiarità di Just So Festival è proprio il suo programma caleidoscopico ed estremamente vario, in cui ogni famiglia può trovare delle attività perfette per i propri interessi. Just so è il primo family forest festival in cui genitori e figli condividono esperienze di qualità, uniche e indimenticabili, divertendosi insieme e rinforzando positivamente il loro legame. È il primo festival in Italia a integrare cultura, arti performative, letteratura, musica e benessere, in un’unica straordinaria avventura all’area aperta. Un’occasione per introdurre i bambini alla “cultura” del festival in stile europeo dove vivere intensamente tutte le attività e iniziative proposte, ma anche l’atmosfera che le circonda. Ad arricchire il programma teatro, esibizioni circensi e performance artistiche.