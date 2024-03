Festival dell'Oriente nel parco di Monza

Un festival dedicato all'Oriente. Alle sue atmosfere, alle tradizioni, ai suoi colori, profumi e sapori. Appuntamento nel parco di Monza da venerdì 26 a domenica 28 aprile.

"Un carosello affascinante e coloratissimo che ricrea atmosfere di paesi lontani ma coinvolge i partecipanti in momenti di crescita, scoperta e condivisione: dal Bazar di artigianato all’Oriental Street Food in cui assaporare piatti della tradizione e rivisitazioni innovative, l'Area esibizioni con musiche e danze tradizionali, fino all'area olistica con decine di Conferenze, Workshop e Seminari: Yoga, massaggi, meditazione, ayurveda, arti marziali e moltissimo altro: i visitatori saranno guidati alla scoperta di discipline di ispirazione orientale e potranno avere un assaggio sia teorico che pratico di trattamenti e rimedi naturali, incontrare autori, professionisti ed esperti, ma soprattutto vivere esperienze in prima persona.Oriente Day è il più grande Festival dedicato all'Oriente e al Benessere della Provincia di Monza. Oriente Day è un festival all’insegna della scoperta delle bellezze dell’Oriente: un caleidoscopio di spiritualità, culture, dalla tradizione millenaria e dai mille volti contemporanei, una commistione di sapori, colori, saperi, musica e danze che accompagnano i visitatori in un viaggio esotico al contempo alla scoperta di sé" spiegano gli organizzatori.

"Condivisione, consapevolezza, solidarietà e rispetto delle diversità sono i valori fondanti del nostro progetto". Il Festival è ideato e organizzato dal 2015 da Arci Tambourine insieme al Centro Olistico Il Fiore del Risveglio, Bambù Travel e Vela Namastè.