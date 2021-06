Oriente Day, festival (gratuito) al Parco Tittoni

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Un festival dedicato a Mente e Corpo. Al Parco Tittoni di Desio torna l'appuntamento con la kermesse Oriente Day nel weekend di sabato 3 e domenica 4 luglio. L'ingresso è gratuito.

Tra gli stand e gli espositori presenti ci si potrà immergere nella cultura e nelle arti orientali per conoscere nuove tecniche che affondano le loro origini nella tradizione millenaria orientale per favorire un sano sviluppo integrato di mente, corpo e spirito.

Artisti, esperti, insegnanti ed operatori intervengono con performance, conferenze e laboratori, durante tutta la durata del festival, per guidare i visitatori tra le differenti prospettive: dallo yoga all’ayurveda, dalla meditazione al reiki, massaggi, tai chi, shiatsu, e molto altro. Un bazar di artigianato etnico ti proietterà in terre lontane ed esotiche, per permetterti di portare a casa pezzi di questa esperienza di conoscenza.

L'evento è in programma sabato 3 e domenica 4 luglio dalle 11 alle 21 (sabato) e dalle 10 alle 23 (domenica). Ingresso gratuito.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...