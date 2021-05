Monza Green Experience, un weekend dedicato a piante e fiori

Fiori e piante protagonisti. Sabato 5 e domenica 6 giugno in città sbarca l'evento Monza Green Experience: un "punto di riferimento per tutti gli appassionati di verde, ma anche per i semplici curiosi che desiderano approcciarsi per la prima volta al mondo delle piante e dei fiori" spiegano gli organizzatori.

Un’esperienza tra design e arte, tra giardini tematici e piante rare, tra handmade e street food, in uno speciale format green. In programma esposizioni florovivaistiche, workshop tematici, un market con prodotti creativi e artigianali e street food.

Qui il sito ufficiale della manifestazione con tutti i dettagli e il programma completo.