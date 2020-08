Brianza benessere festival: un giorno per ritrovare pace e armonia

Dopo tre mesi di lockdown e una ripresa tutt’altro che semplice il ritorno alla serenità è un traguardo al quale molti aspirano. Il 30 agosto dalle 10 alle 20 al Pala Ilpra di Lesmo si svolgerà la quinta edizione del Brianza Benessere Festival.



Nel pieno rispetto delle regole Covid e del distanziamento sociale sarà possibile curiosare tra i numerosi stand e partecipare alle conferenze e ai workshop. Saranno presenti oltre sessanta espositori che presenteranno e offriranno consulti, trattamenti legati al benessere, presentazione di prodotti naturali non testati sugli animali. Sul palco si susseguiranno le dimostrazioni di yoga, yoga della risata, utilizzo benefico di pietre e cristalli. Anche quest’anno un incontro per riflettere sulla presenza degli angeli tra di noi e sulla numerologia.



Nell’area esterne invece meditazione con i maestri di luce, danza terapia, allineamento divino. Spazio anche per i più piccoli con i laboratori per creare i folletti e i mandala. Nell’area ristoro invece cibi vegani e bevande.



L’ingresso è gratuito (animali ammessi).