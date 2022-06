Fuori Salone a Monza

Undici eventi, in due settimane, per raccontare l’arredo e il design in città. Torna a Monza il Fuori Salone con un mese dedicato al settore del legno, motore del nostro territorio: un’agenda densa di incontri, mostre, conferenze e performance.

Nei luoghi del design e dell’arte si svolgono le iniziative che animeranno il centro cittadino: ogni sera alle 18 la rassegna propone un vernissage con musica dal vivo in diversi punti della città.

Il programma

Dal 3 al 13 giugno

Chi vuol esser visionario? - Il compensato curvato

Teatro Binario 7 | Via Turati, 8 | dalle 10.00

Associazione Condominio Solutions Esposizione dei progetti degli studenti del Liceo Artistico Nanni Valentini frutto di un workshop di creatività visionaria condotto da Ottorino Piccinato. I lavori esposti esprimono coraggio, intuizione, energia, fame di crescita, curiosità, innovazione e soprattutto concretezza e fattibilità. Vernissage: mercoledì 8 giugno, ore 18.00 Info: info@condominiosolution.com

Dal 3 al 17 giugno

Assenza

Sede dell’Associazione Culturale Arti<>sta | Vicolo Lambro, 1 | da mercoledì a venerdì 17.00-19.00 | sabato 10.00 – 12.30 / 16.30 – 18.30 | domenica 16.30 – 18.30

Arti<>sta Associazione Culturale Una riflessione sull’Uomo e sulla sua più intima natura, una ricerca profonda dell’essenzialità attraverso la liberazione da tutto il superfluo: AssenzA è il nuovo progetto fotografico, una mostra itinerante, di Maurizio Gabbana. Vernissage: sabato 4 giugno, ore 18.00 Info: infoarti.stamonza@gmail.com

Dal 3 al 18 giugno

"The Prison_4" Piazza San Pietro Martire – orari liberi

The Legend Artists - Riccardo Gaffuri e Michele Penna

Un’opera/scultura sul tema la tecnologia imita la vita. Il simbolo della tecnologia, lo smartphone, simula la vita «travestendosi» con i suoi quattro elementi essenziali: Terra, Aria, Acqua e Fuoco. Vernissage: mercoledì 15 giugno, ore 18.00 Presentazione del progetto a cura del Critico d'Arte Prof. Vittorio Raschetti. Intrattenimento musicale a cura del DJ Mike Anastasi: musica Lounge nella prima parte ed una carrellata di successi degli anni '80 nella seconda parte. Info: riccardo.gaffuri@live.it

Dal 7 al 12 giugno

Vasi d’arredo in eco-design

EasyMake3D | Via Sempione 8 |da martedì a domenica 9.30 – 13.00 / 14.00 – 19.00

Un percorso alla scoperta dell’eco-design attraverso una serie di vasi d’arredo progettati facendo uso di tecnologie digitali e realizzati in stampa 3D con materiali ecosostenibili. Vernissage: martedì 7 giugno, ore 18.00 Info: info@easymake3d.it

Dal 3 al 13 giugno

Metti una star in salotto

Amerigo Milano Concept Store |Via Carlo Alberto, 31| da lunedì a domenica 10.00-13.00 / 15.00-19.00 Con le bambole in legno Kokeshi tutti possono dire di avere una star in salotto. Elton John in bella mostra sul pianoforte, Amy sul tavolino accanto al vaso di fiori, Alladin Sain accanto alla tv, e Freddy Mercury sulla mensola vicino alla lampada. Vernissage: domenica 5 giugno, ore 18.00 Info: store@amerigomilano.com

Dal 3 al 16 giugno

AUT OUT

Scuola Agraria del Parco di Monza | Porticato Bar Cavriga | Viale Cavriga, 15 – Parco Villa Reale | orari bar

Nella splendida cornice del Parco, AutAcademy espone i propri prodotti di design artigianale, frutto del lavoro di 12 persone autistiche in formazione presso la Scuola Agraria del Parco di Monza. Gli spazi del Porticato del Bar Cavriga sono disponibili all’allestimento di un salotto fruibile dai clienti con oggetti di arredamento realizzati dagli allievi di Autacademy. Vernissage: venerdì 3 e16 giugno alle 18.00 (porticato bar Cavriga)

Concerto della RockBand JUPIIITER Info: simonetta.ravera64@gmail.com

Dal 10 giugno al 2 luglio

UNCONVENTIONAL ART + M@D

Leogalleries | Via De Gradi, 10 | da martedì a venerdì 15.00 - 19.00, sabato 10.0 - 13.00 / 15.00 – 19.00

Leogalleries propone una mostra di «arte da indossare», ospitando nei suoi spazi la collezione di gioielli contemporanei della Fondazione Cominelli, per la prima volta a Monza, con la collaborazione dell'Associazione Italiana Gioiello Contemporaneo. Nell'occasione prenderà avvio la seconda edizione di M@D, Monza Arte Diffusa (in programma sino al 30 settembre), che vede la disseminazione in vari luoghi della città, a cielo aperto, di opere di arte contemporanea: una mostra nella città e per la città. Vernissage: venerdì 10 giugno alle 18.00 Intrattenimento musicale al piano e canto a cura di Sabino Vermi Info: info@leogalleries.com

Dal 12 giugno al 4 settembre

ACHILLE CASTIGLIONI

MFCareFactory | Via Dei Mille, 9| da martedì a sabato 10.00 – 18.00

La mostra, in collaborazione con La Fondazione Achille Castiglioni di Milano, a cura del Professor Vittorio Raschetti, ricostruirà il percorso di un film mai realizzato attraverso bozzetti, appunti e disegni inediti del maestro del design Achille Castiglioni. Vernissage: domenica 12 giugno ore 18.00 Colonne sonore di celebri film, diffuse in tutte le sale. Catering curato dallo chef Daniele Scanziani sul tema del progetto fondazione Achille Castiglioni. Info: mf@mfcarefactory.com

Dal 7 al 18 giugno

Tavolino dipinto

ARCgallery | Via Spalto Piodo, 10 da martedì a domenica 16.00 – 20.00 / sabato 11.00 -13.00/15.00 – 20.00

Arte e design trasformano una tavola di legno in complementi d’arredo e opere d’arte. Vernissage: sabato 18 giugno alle 18.00 Musica classica di sottofondo. Info: info@arcgallery.it

Dal 6 al 12 giugno

OUTDOOR LIVING

La Rinascente | Largo Mazzini | da lunedì a domenica 10.00 – 20.00 Lo store Rinascente partecipa con presentazioni e allestimenti speciali dedicati alla Design Week. Spazio quindi alle nuove collezioni dei migliori brand del design, in particolare Driade, Hay, Queeboo e Kartell. Vernissage: sabato 11 giugno ore 18.00. Aperitivo con cocktail dedicati ai grandi designer con intrattenimento DJ set. Esposizione dei lavori degli studenti del liceo artistico Nanni Valentini in occasione del workshop «Chi vuol essere visionario, il compensato curvato» a cura del maestro Ottorino Piccinato. Info: customercare.monza@rinascente.it

Dal 7 al 18 giugno

VIVERE IL DESIGN - DALLA CASA ALLA CITTÀ

Ordine degli Architetti PPC della Provincia MB | via Zucchi, 25

da giovedì 9 a sabato 11 giugno

MOSTRA DELL'ARCHITETTO E DESIGNER CARLO COLOMBO

via Zucchi, 25 | venerdì 16.00 - 20.30 sabato 15.00 – 18.30

Esposizione di pezzi iconici del celebre architetto. Vernissage: giovedì 9 giugno alle 18.00 Intrattenimento musicale con artisti jazz e a seguire rinfresco -

martedì 14 giugno

CONFERENZA DESIGN & SOSTENIBILITÀ

Sala Maddalena ? via Santa Maddalena, 7 | alle 18.30 ? apertura dalle 17.45

Conferenza di Antonio Lanzillo, designer e vincitore del compasso d'oro 2020, sul tema della sostenibilità nel mondo del design dell'industria e del progetto. Vernissage: Alle 18.00 concerto di pianoforte a cura del Maestro Erminio Della Bassa, direttore del liceo musicale Vincenzo Appiani di Monza

venerdì 17 e sabato 18 giugno

MOSTRA DESIGN & SOSTENIBILITÀ

via Zucchi, 25 | sabato 16.00 - 20.30 Mostra di Antonio Lanzillo, designer e vincitore del compasso d'oro 2020, con installazione di pezzi iconici. Vernissage: venerdì 17 giugno alle 18.00 - apertura sede dalle 17.45 Intrattenimento musicale con artisti jazz e a seguire rinfresco Info: mail: ordine@ordinearchitetti.mb.it | www.ordinearchitetti.mb.it