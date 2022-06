Il Parco di Monza diventa Hogwarts: arriva il mondo di Harry Potter

Il mondo incantato di Hogwarts conquista Monza e il Parco per un intero weekend si trasformerà nel regno di Harry Potter. A Cascina Costa Alta, a Biassono, arriva Giocolandia, la fiera dedicata appunto al gioco e ai bambini. Appuntamento venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 giugno con un'edizione interamente dedicata alla saga del maghetto che ha preso vita dalla penna della scrittrice J.K.Rowling.

Nel parco di Monza approderà quindi la tenda di Hagrid e la scuola di magia per un weekend che si preannuncia incantato. "Ogni aspirante maghetto e streghetta avrà l’occasione di essere smistato dal Cappello Parlante, di apprendere il lancio dei più rudimentali incantesimi e di vivere una magica esperienza nel mondo ideato da J.K.Rowling" spiegano gli organizzatori. E ancora: "Spetterà ai giovani studenti il compito di recuperare preziosi artefatti o di salvare la scuola dalle più terribili macchinazioni dei maghi oscuri".

I maghetti, bacchette alla mano, potranno quindi partecipare a "lezioni di divinazione, rune antiche e pozioni". Nel parco arriveranno - grazie alla magia - "gli unicorni senza corno, i rapaci con Edvige, gli altri Barbagianni e Civette". Il programma completo delle iniziative e dei laboratori in programma, con tutte le attività, è disponibile sul sito della manifestazione.

Orari e informazioni

La fiera sarà aperta venerdì 24 dalle 11.00 alle 21.30, sabato 25 dalle 10.00 alle 21.30, domenica 26 dalle 10.00 alle 21.30. L'ingresso è a pagamento e i biglietti sono disponibili qui. Giocolandia è organizzata dall’Asd Aps Arturo, Fiore del Risveglio e Giocolandia srls, patrocinata da Regione Lombardia, Provincia di Monza, Comune di Biassono e Fism, con la collaborazione di Cooperativa Meta, Cascina Costa Alta e Monza per i Bambini. L'ingresso pedonale è al seguente indirizzo: Cascina Costa Alta, Parco di Monza, Via Costa Alta - Biassono (MB). I biglietti in prevendita hanno costi che variano da 5 euro (ingresso bambini) a 12 euro adulti che arriverà a 15 euro alla cassa.