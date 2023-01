Giorno della Memoria, le iniziative a Monza

In occasione della Giornata della Memoria il comune di Monza ha predisposto un calendario di iniziative, interamente dedicate alla ricorrenza internazionale del 27 gennaio per commemorare i deportati monzesi dell'Olocausto. Mentre alla stazione di Monza verrà posizionata una corona di alloro sotto la targa che riporta i nomi delle vittime monzesi dei campi di concentramento, la cerimonia ufficiale si svolgerà al Bosco della Memoria in via Messa alle ore 10.30. Interverranno il sindaco, le massime autorità cittadine, i rappresentanti di ANPI e ANED.



Nel dettaglio il programma:

Dal 18 gennaio al 4 febbraio, in orario di apertura della biblioteca - Biblioteca Civica “Beppe Colombo” (via Padre Reginaldo Giuliani)

Mostra "La difesa della razza"

Con la collaborazione del prof. Marco Riboldi.

Venerdì 27 gennaio ore 18.30

visita guidata della mostra.



Dal 20 al 29 gennaio, Sala Espositiva Binario 7

Mostra “Non era giusto non far niente”

La mostra ripercorre la vicenda delle oltre 130.000 donne, di più di 40 nazioni, deportate nel campo di sterminio di Ravensbrück, a nord di Berlino, con un focus particolare sulla storia della famiglia Baroncini di Bologna.

Inaugurazione: sabato 21 gennaio alle ore 11

A cura di ANPI Monza sez. “G. Citterio” e ANED Monza – Sesto San Giovanni.

Orari: da martedì a venerdì 15-18; sabato e domenica 10-12 e 15-18. Lunedì chiuso.



Mercoledì 25 gennaio, ore 20.30 - Teatro Binario 7 (via Turati 8)

Nonostante il lungo tempo trascorso…

Le stragi nazifasciste nella guerra di liberazione e i processi penali militari. Marzabotto, Sant’Anna di Stazzema, Cefalonia, Civitella in Val di Chiana: si parlerà di questi eccidi e si ripercorrerà la lunga strada della ricostruzione storica, della memoria e della giustizia.

A cura dell’Associazione Zefiro.



Sabato 28 gennaio ore 10.30 – Biblioteca Cederna (via Cederna 19)

Etty Hillesum. Trovo bella la vita, e mi sento libera

Reading a più voci per conoscere la donna che visse da spirito libero la follia dell’occupazione nazista e l’inferno dei campi di sterminio. Per adulti.

Prenotazione tramite app C’è Posto o contattando la biblioteca: Biblioteca Cederna 039.2020237 - monza.cederna@brianzabiblioteche.it

Sabato 28 gennaio ore 21, Parrocchia della Sacra Famiglia (piazza Santa Caterina 9)

Zkor! Ricorda!

Rappresentazione con canti, musiche e letture. Con la partecipazione del coro Anthem.

A cura della Compagnia teatrale Impara l’arte.

Sabato 4 febbraio ore 21, Sala Maddalena (Via Santa Maddalena 7)

Spettacolo teatrale “L’istruttoria” di Peter Weiss

Regia di Gianni Morabito e Maurizio Corva. Accompagnamento musicale al pianoforte di Paolo Castagnone e Stefania Cortiana

A cura di Associazione Libertamente.



Mercoledì 15 febbraio ore 10.30, Teatro Manzoni (via Manzoni 23)

La verità è un intreccio di voci

Spettacolo teatrale per gli istituti secondari di secondo grado della Brianza. 10 domande di Gitta Sereny. Di Rosario Tedesco con Fabio Pasquini e Rosario Tedesco. Coro e orchestra del Liceo Musicale Zucchi di Monza.

A cura di Comitato per le Pietre d’inciampo MB, Provincia di Monza e Brianza, Liceo Zucchi.

Prenotazione obbligatoria: Pietrediinciampo@provincia.mb.it



Mercoledì 18 gennaio ore 21 – Biblioteca Civica “Beppe Colombo” (via Padre Reginaldo Giuliani)

Presentazione del libro “La bestia di Bolzano”

La storia del processo a uno dei tanti criminali dimenticati del nazifascismo, presentata dall’autore del volume Stefano Catone. Con la partecipazione di Milena Bracesco, Presidente ANED Monza.

In collaborazione con ANPI Monza e ANED Monza – Sesto San Giovanni.

Prenotazione tramite app C’è Posto o contattando la biblioteca: 039.382272 - monza.civica@brianzabiblioteche.it