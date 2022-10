Una serata di danza all’insegna della bellezza ed eleganza, tra virtuosismi classici, ricercatezza neoclassica e suggestioni contemporanee. Il Gran Galà del Balletto di Milano si contraddistingue per l’unicità del programma, vario ed esclusivo. E sabato 29 e domenica 30 ottobre sono in programma due appuntamenti a Monza, al teatro Villoresi. Il sipario si apre sulla magica atmosfera del Lago dei Cigni, vero e proprio cammeo del grande repertorio classico che trascina nel mondo di quella danza che ancora oggi fa sognare. Seguono la passionalità di Carmen e i raffinati brani dal balletto Opera in Danza su pagine musicali sublimi come l’intermezzo di Cavalleria Rusticana di Mascagni e i preludi di Attila e i Masnadieri di Giuseppe Verdi. Non poteva mancare l’omaggio a La vie en rose, vero e proprio cult della Compagnia con She e Ne me quitte pas, mentre chiude la prima parte il Valzer dei fiori da Lo Schiaccianoci, titolo sempre atteso, nell’originale coreografia del Balletto di Milano che ha riscosso successi in tutto il mondo.

Nella seconda parte della serata Tangos è pura emozione e seduzione. È tango non come arte codificata, con i propri schemi universalmente condivisi ed immutati nei secoli, ma come forma creativa in costante evoluzione. I coreografi, anche guardando al tango tradizionalmente creato e ballato dalla gente, giocano tra stili, milonghe, tanghi di grandi autori come Stravinskij e Shostakovich, nonché sonorità contemporanee per offrire una visione generata da nuove interpretazioni. Esempio di alta creatività anche i tanti e bellissimi costumi di Federico Veratti, tutti fashion style made in Italy. Ambasciatore della danza italiana nel mondo, il BALLETTO DI MILANO diretto da Carlo Pesta e? tra le Compagnie italiane piu? prestigiose.

Riconosciuto e sostenuto da Ministero della Cultura, da Regione Lombardia da cui ha ottenuto anche il prestigioso Riconoscimento di Rilevanza Regionale e dal Comune di Milano, il Balletto di Milano svolge la propria attivita? nei maggiori teatri italiani e all’estero dove e? presente in teatri ed istituzioni di primo piano. Il Balletto di Milano è in residenza al Teatro Lirico Giorgio Gaber e vanta un organico formato da danzatori diplomati presso le migliori Accademie internazionali e un ampio repertorio che spazia dai grandi titoli classici rivisitati a produzioni esclusive.