Percorso degli orrori e falò: festa di Halloween

Lunedì 31 ottobre a Ornago è in programma una festa spaventosa. Ritorna la notte più paurosa dell'anno e presso l'Anfiteatro in via Carlo Porta è l'amministrazione comunale ha organizzato un pomeriggio da brividi. A partire dalle 16.30 laboratori, giochi, truccabimbi, merenda, baby dance e un percorso degli orrori. A partire dalle 18.30 si terrà il falò della Giubiana.