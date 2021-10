Halloween nel bosco in Brianza

Una notte da brividi nel bosco. A Briosco domenica 31 ottobre va in scena l'appuntamento per celebrare la festa più spaventosa dell'anno. EnjoyBriosco in collaborazione con la ProLocoBriosco hanno organizzato "Halloween: un bosco da brividi"

Gli organizzatori consigliano di portate una torcia e preparsi per affrontare un breve percorso per raggiungere la postazione dei racconti da brivido. "Vi aspettiamo (ovviamente mascherati) Domenica 31 ottobre alle ore 18.00 in via Benedetto da Briosco da dove inizierà la "paurosa" camminata".

I minori devono essere accompagnati.

L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti covid.

Per info e prenotazioni scrivi a enjoybriosco@gmail.com

