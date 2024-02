I mercatini di Carnevale a Monza

Festa, sfilate e spettacoli. Ma anche dolcezze e saporti tradizionali. A Carnevale a Monza insieme alle esibizioni ci saranno anche mercatini e bancarelle.

Da venerdì 9 a domenica 11 si terrà in Piazza Trento e Trieste il Mercatino francese, che offre un’ampia selezione di articoli artigianali come profumi e saponi e anche di prodotti della tradizione enogastronomica francese quali formaggi, vini, prodotti di panificazione e dolci, dai croissant ai macarons. Da venerdì 16 a domenica 18, invece, si terrà la “Festa dei Balocchi”, in cui verranno esposti e venduti prodotti enogastronomici con attività per bambini e famiglie.