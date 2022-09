Jovanotti arriva a Bresso: ecco come avere i biglietti del concerto

Evidentemente non è una spiaggia. Ma per quel giorno lo sarà. L'aeroporto di Milano Bresso ospiterà l'ultima tappa del "Jova Beach party", il tour estivo di Jovanotti che torna dopo l'esordio del 2019. L'appuntamento milanese è fissato per il 10 settembre - lo show dovrebbe iniziare alle 15 - e chiuderà la tournè 2022 di Lorenzo.

Sulla scia di quanto successo due anni fa - quando tra l'altro l'ultima tappa era andata in scena a Linate - sul palco dovrebbero alternarsi Jovanotti e altri artisti, suoi amici, per uno spettacolo che sarà a metà tra il concerto e il dj set.

I biglietti per il concerto di Jovanotti di Bresso sono già in vendita sul sito Ticketone. Si va dai 65 euro per il posto unico ai 99 per la "Pit" passando per i 345 per le terrazze. Lo stesso Jovanotti, nella conferenza stampa d'annuncio del tour, ha fatto sapere che, salvo sorprese, gli eventi saranno con una capienza del 100%. Tanto che il grido di battaglia della seconda edizione del "Jova beach party" è "Ri-Party-Amo".

Per il grande evento Trenord ha attivato corse straordinare e biglietti speciali a 10 euro valido per un viaggio d’andata da tutta la Lombardia a Sesto San Giovanni o Cormano-Cusano Milanino e il ritorno su una delle otto corse straordinarie notturne che saranno effettuate verso Varese, Saronno, Novara, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, con fermate intermedie. Il biglietto speciale è in vendita online su trenord.it e sull’App; in fase d’acquisto è necessario indicare il treno speciale che si utilizzerà per il rientro. Le informazioni sul biglietto speciale e sui treni straordinari – con orari e fermate intermedie – sono disponibili al link https://www.trenord.it/giteintreno/divertimento-relax/jova-beach-party/ e sull’App.