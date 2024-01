"L'interpretazione dei sogni" di Stefano Massini al teatro Manzoni

Venerdì 26, Sabato 27, Domenica 28 gennaio riprende la Sezione Grande Prosa del Teatro Manzoni di Monza che, dopo il successo del primo spettacolo del nuovo anno,"Perfetti sconosciuti", prosegue con il nuovo spettacolo scritto diretto e interpretato da Stefano Massini, "L'interpretaziome dei sogni" ispirato alla monumentale opera di Sigmund Freud.

Lo spettacolo

Dove andiamo quando sogniamo? Che cosa cerchiamo di dire a noi stessi in quello spazio sospeso, ulteriore e intermedio, che ci accoglie appena chiudiamo gli occhi? Ogni essere sogna, al di la? del fatto che ne conservi memoria: la nostra esistenza e? un susseguirsi di visioni notturne, architetture elaborate e complesse, la cui edificazione obbedisce a una necessita? naturale. E allora la domanda diventa: perche? sogniamo? Perche? per l’essere umano e? un bisogno vitale e ineludibile? La ricerca sui sogni di Sigmund Freud, pietra miliare del Novecento, tenta una risposta attraverso l’analisi di numerosi casi clinici, talora drammatici, talora perfino buffi e occasionali, ognuno capace di rivelarci qualcosa sulle leggi misteriose e splendide che sovrintendono alle nostre messinscene notturne. Si?, messinscene. Perche? il sogno nella lettura di Freud ha un impianto profondamente teatrale. Cinque anni dopo la versione teatrale realizzata a Milano al Teatro Strehler, Stefano Massini riprende in mano il suo decennale lavoro su “L’interpretazione dei sogni” di Sigmund Freud, a cui l’autore dedico? anche un romanzo di successo, tradotto in piu? lingue. Da li? Massini riparte, stavolta in prima persona, mettendo il suo estro di narratore al servizio di un impressionante catalogo umano.

Info: www.teatromanzonimonza.it